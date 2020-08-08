08.08.2020 - 00:04 |
Aracıyla eve bıraktı
Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu katıldığı bir düğün sonrası eve dönüş için otobüs bekleyen iki vatandaşa “Buyrun makam aracına, sizi bırakalım sizi” diye davette bulundu.
Başkan ve vatandaş arasında geçen bu diyalog Türkiye’nin seçilmiş ve atanmışları ile vatandaşlar arasındaki sıcaklığı ortaya koyan güzel örnekler olarak hafızalarda yer etti. Bu olumlu diyaloglara şahit olan vatandaşlara da “Türkiye nereden nereye geldi” dedirtti.
Kayseri'de altın ve bebek kıyafeti çalan kadın yakalandı!Kayseri'de girdikleri evlerden ziynet eşyası ve bebek kıyafetleri çaldığı tespit edilen bir kadın polis ekiplerince yakalandı. İkamette bulunan güvenlik kamerasını fark eden kadın, yakalanmamak için kamerayı kırdığı da tespit edildi.