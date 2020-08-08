Aracıyla eve bıraktı

Başkan ve vatandaş arasında geçen bu diyalog Türkiye’nin seçilmiş ve atanmışları ile vatandaşlar arasındaki sıcaklığı ortaya koyan güzel örnekler olarak hafızalarda yer etti. Bu olumlu diyaloglara şahit olan vatandaşlara da “Türkiye nereden nereye geldi” dedirtti.