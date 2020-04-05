Araçla giremezsin!

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 30 büyükşehir ile Zonguldak’a giriş ve çıkışların yasaklanmasıyla ilgili genelgesinin ardından İzmir’de de önceki gece yarısından itibaren denetimler başladı. Yalnızca gıda ve hijyen ürünleri taşıyan TIR ve kamyonlar ile zorunlu görevlerde bulunanların giriş-çıkışına izin verildi, diğer araçlar geri gönderildi.



İzmir’e girmek isteyen vatandaşlar da kabul edilmedi, kentten çıkmak isteyenler geri gönderildi. İzmir-Manisa karayolunun Sabuncubeli mevkiinde polis ekiplerince oluşturulan kontrol noktasında araçların geçişi denetlendi. Sürücüleri yasak hakkında bilgilendiren ekipler, vatandaşları evlerinden çıkmamaları konusunda uyardı. Polisler, yolcuların kimlik kontrolünü ve ateş ölçümünü de yaptı. Uygulamadan geçen bazı vatandaşlar kararı destekledi, ancak bundan memnun olmayanlar da vardı.



‘Uymak zorundayız’



İzmir’den Manisa’ya yolculuk yapan Ahmet Şanlı, uygulamanın halkın sağlığı için yapıldığını belirtti, “Yasaklara uyacağız, hepsi sağlığımız için” dedi. İbrahim Dağtekin ise düşüncesini, “İnsanlar şimdi nasıl gidecek, ben izin belgesini bu saatte nasıl alacağım?” sözleriyle dile getirdi.

Ege Bölgesi’nin diğer kentlerinde de denetimler sürdürülüyor.