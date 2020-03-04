04.03.2020 - 00:02 |
Araçlar, virüse karşı dezenfekte ediliyor
Ayvalık Belediyesi, araçlarında salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları başladı.
Rutin temizliklerin yanısıra araçlar, koronavirüse karşı kontrolden geçti. Belediyeye ait 4 hasta nakil, cenaze aracı ve öğrencilerin de hizmetine açık olan 8 servis aracının temizlik işlemleri tamamlandı.
Bakan Akar AB Komisyonu Başkan Yardımcısıyla bir araya geldiMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrel Fontelles ve heyetini kabul etti.