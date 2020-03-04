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    HaberlerEge Haberleri Araçlar, virüse karşı dezenfekte ediliyor
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    04.03.2020 - 00:02 |

    Araçlar, virüse karşı dezenfekte ediliyor

    Ayvalık Belediyesi, araçlarında salgın hastalık riskine karşı dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmaları başladı.

    Araçlar, virüse karşı dezenfekte ediliyor

    Rutin temizliklerin yanısıra araçlar, koronavirüse karşı kontrolden geçti. Belediyeye ait 4 hasta nakil, cenaze aracı ve öğrencilerin de hizmetine açık olan 8 servis aracının temizlik işlemleri tamamlandı.

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