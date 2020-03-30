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    Haberler Ege Haberleri Araçlara ücretsiz dezenfekte hizmeti
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    30.03.2020 - 00:02 |

    Araçlara ücretsiz dezenfekte hizmeti

    Araçlara ücretsiz dezenfekte hizmeti

    Uşak Belediyesi, Kovid-19 için aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. Kent merkezine Uşak Belediyesi tarafından kurulan araç dezenfekte noktasıyla şehirdeki araçlar ücretsiz olarak dezenfekte edilmeye başlandı. Millet Bahçesi otopark alanına kurulan araç dezenfekte noktasında, vatandaşlar araçlarını ücretsiz bir şekilde temizlettirebilecek.

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