Araçlara ücretsiz dezenfekte hizmeti

Uşak Belediyesi, Kovid-19 için aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi. Kent merkezine Uşak Belediyesi tarafından kurulan araç dezenfekte noktasıyla şehirdeki araçlar ücretsiz olarak dezenfekte edilmeye başlandı. Millet Bahçesi otopark alanına kurulan araç dezenfekte noktasında, vatandaşlar araçlarını ücretsiz bir şekilde temizlettirebilecek.