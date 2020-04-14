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    HaberlerEge Haberleri Aralıksız çalıştılar
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    14.04.2020 - 07:00 |

    Aralıksız çalıştılar

    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince Bodrum Belediyesi 580 personelle 48 saat boyunca aralıksız hizmet verdi.

    Aralıksız çalıştılar

    Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince Bodrum Belediyesi 580 personelle 48 saat boyunca aralıksız hizmet verdi. Bodrum Kaymakamlığı koordinesinde çalışmalarını yürüten Vefa Sosyal Destek Grubu’na destek veren Bodrum Belediyesi, bu süreçte 12 bin 700 ekmek dağıttı, vatandaşların istek ve taleplerine de anında cevap verdi. İzinli personelinde geri çağrılmasıyla tam kadro görev yapan çağrı merkezi de, iki gün süresince 5 bin 300 çağrı karşıladı. Bin 22 aileye gıda paketi ulaştırıldı. Belediye ayrıca, vatandaşlara moral olması için belediye hoparlörlerinden zaman zaman müzik yayını yaptı.

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