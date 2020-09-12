Aras, sorunları yerinde inceledi

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Torba ve Gölköy mahallelerinde incelemelerde bulundu. Torba Limanı’ndan Demirbükü mevkiine giden orman yolunun, İçişleri Bakanlığı’nın 07/080/2020 tarihli genelgesine göre ormanlık alanlar ve civarında ateş yakılması konusunda Bodrum Orman Yangınları İle Mücadele Komisyonu kararı neticesinde kapatılmasıyla ilgili şikayetlerini dile getiren vatandaşları dinleyen Başkan Aras, konuyla ilgili yetkililerle konuşacağını söyledi. Ardından Gölköy’e geçen Aras, fotoğraf sanatçısı Bülent Yüksel’in Gölköy’de çektiği fotoğraflarından oluşan sergiyi ziyaret etti. Gelirinin Gölköy Ahmet Naci Coşkun İlkokulu’na bağışlanacağı sergiden 10 fotoğraf satın aldı. Gölköy Halk Kütüphanesi’ni ziyaret eden Aras, esnafı da unutmadı.