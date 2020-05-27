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    HaberlerEge Haberleri Aras’tan ziyaretler
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    27.05.2020 - 07:00 |

    Aras’tan ziyaretler

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1994 yılında Şırnak Beytüşşebap’ta şehit düşen Engin Büyüksöylemez’in Yalıkavak’ta yaşayan ailesini ziyaret etti.

    Aras’tan ziyaretler

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 1994 yılında Şırnak Beytüşşebap’ta şehit düşen Engin Büyüksöylemez’in Yalıkavak’ta yaşayan ailesini ziyaret etti. Aras, “Vatanı ve milleti uğruna fedakârlıkların en büyüğünü yapan aziz şehitlerimizi, rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Onların geride bıraktığı aileleri, bize emanet. Kapımız size her zaman açık” dedi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’da yaşamını sürdüren şehit ailelerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı. Jandarma Kd. Yüzbaşı Temel Kuğuoğlu, Piyade Komando Er Barış Akay, Piyade Komando Er Selim Pahna, Polis Memuru Kenan Aybey, Polis Memuru Ali Yıldırım, Polis Memuru Hasan Türel, Er Mehmet Selim Yıldırım, Polis Memuru Necati Bektaş, Köy Korucusu Mehmet Kaya, Polis Memuru Cemil Akdemir, Topçu Er Gaffur Kaynar ve Radar Er Uğur Öztop’un ailelerinin evlerine gidildi. Aras, Ramazan Bayramı’nda görev başındaki personelin de bayramlarını kutladı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Gelecek bayramlar şehirleri doldursunSağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı'nın yalnızca evlere geldiğini belirterek "Gelecek bayramlar şehirleri doldursun. Daha mutlu bayramlarda buluşmak üzere." ifadelerini kullandı.Koca, Twitter hesabından, Kovid-19 salgınının gölgesinde Ramazan Bayramı'nın sona ermesine ilişkin videolu paylaşımda bulundu.
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