26.04.2020 - 00:04 |
Arda’nın eşinde korona tespiti
Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın eşi Deniz Arda’nın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Kendi testinin negatif eşinin ise pozitif olduğunu duyuran Başkan Arda, “Kendisinin sağlık durumu gayet iyi, hastalığa ilişkin herhangi bir semptomu yok. Tedavisi evimizde sürecek. Virüsün, her türlü sosyal mesafe kuralına uyulmasına, gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen tehlikeli bir şekilde karşımızda durduğunu söylemek isterim. Lütfen siz de tüm tedbirleri rehavete kapılmadan almaya devam edin. Biz de sağlık çalışanlarının tavsiyelerini dinleyerek bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Başta Neptün Soyer olmak üzere arayan, soran, iyi dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. İyi ki varsınız. Sağlıcakla kalın” dedi.
Polis ekipleri kaza yaptı: 2 yaralıGaziosmanpaşa'da seyir halindeki polis aracına ara yoldan çıkan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle polis aracı önce yol kenarındaki elektrik trafosuna vurdu ardından takla atarak yan yattı. Araçtaki 2 polis memuru yaralandı.