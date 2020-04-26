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    HaberlerEge Haberleri Arda’nın eşinde korona tespiti
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    26.04.2020 - 00:04 |

    Arda’nın eşinde korona tespiti

    Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın eşi Deniz Arda’nın, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

    Arda’nın eşinde korona tespiti

    Kendi testinin negatif eşinin ise pozitif olduğunu duyuran Başkan Arda, “Kendisinin sağlık durumu gayet iyi, hastalığa ilişkin herhangi bir semptomu yok. Tedavisi evimizde sürecek. Virüsün, her türlü sosyal mesafe kuralına uyulmasına, gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen tehlikeli bir şekilde karşımızda durduğunu söylemek isterim. Lütfen siz de tüm tedbirleri rehavete kapılmadan almaya devam edin. Biz de sağlık çalışanlarının tavsiyelerini dinleyerek bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Başta Neptün Soyer olmak üzere arayan, soran, iyi dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. İyi ki varsınız. Sağlıcakla kalın” dedi.

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