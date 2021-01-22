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    22.01.2021 - 07:00 |

    Arıcılara eğitim

    Muğla’da çam balı üreticisinin daha fazla verim elde etmesi için ‘Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim’ çalışmalarına başlandı.

    Arıcılara eğitim

    Muğla’da çam balı üreticisinin daha fazla verim elde etmesi için ‘Sürdürülebilir Arıcılık, Katma Değerli ve Verimli Üretim’ çalışmalarına başlandı. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi S.S. Karabörtlen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Balparmak firması protokol imzaladı. Ula- Karabörtlen başta olmak üzere, ilçelerden arıcılar belirlenip iki haftalık eğitim başladı.

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