Arıcılardan polis ekiplerine ikram

Arıcılar, Burhaniye ve Edremit girişlerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti, bal ve polen ikram etti. Uygulamanın Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un öncülüğünde yurt genelinde yapıldığı belirtildi. l SEFER TALAY DHA