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    HaberlerEge Haberleri Arıcılardan polis ekiplerine ikram
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    10.04.2020 - 00:03 |

    Arıcılardan polis ekiplerine ikram

    BALIKESİR’İN Burhaniye ilçesinde polis, jandarma ve sağlık görevlilerine de vatandaşlardan destek geldi.

    Arıcılardan polis ekiplerine ikram

    Arıcılar, Burhaniye ve Edremit girişlerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti, bal ve polen ikram etti. Uygulamanın Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un öncülüğünde yurt genelinde yapıldığı belirtildi. l SEFER TALAY DHA

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