10.04.2020 - 00:03 |
Arıcılardan polis ekiplerine ikram
BALIKESİR’İN Burhaniye ilçesinde polis, jandarma ve sağlık görevlilerine de vatandaşlardan destek geldi.
Arıcılar, Burhaniye ve Edremit girişlerinde uygulama yapan polisleri ziyaret etti, bal ve polen ikram etti. Uygulamanın Aydın Milletvekili Metin Yavuz’un öncülüğünde yurt genelinde yapıldığı belirtildi. l SEFER TALAY DHA
Kanada'dan gelen 203 kişi, Trabzon'da karantinaya alındıKanada'da kalan ve çoğunluğu öğrencilerden oluşan 203 kişi, uçakla getirildiği Trabzon'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreci için yurda yerleştirildi.