İlçe belediyelerindeki meclis üyeleriyle de toplantılar yapan Sürekli, “Salgınla mücadelemizde finale geldik. Ama daha bitmedi. Biz hiçbir zaman günü kurtaran, dokunmadan, masa başında siyaset yapan bir parti olmadık. Amacımız, sürecin izlerini yerinde görmek, hemşerilerimizin, genel ve yereldeki sorunlarını tespit ederek çözüm üretmek” dedi.



‘Sağlığımızla oynamayın’



Sürekli, Şifne Mahallesi’ndeki dere için belediyenin bir adım atmadığını öne sürdü, “Çeşmelilerin sağlığıyla oynamayın ve arıtma tesisini yapın” çağrısında bulundu.