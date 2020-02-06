Arıtmada lider kent İzmir

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Belediye Atıksu İstatistikleri’ni yayımladı. Çevre İstatistikleri kapsamında iki yılda bir güncellenen istatistiklere göre İzmir, 2018’de Avrupa Birliği (AB) standartlarında arıtma yapan ileri biyolojik arıtma tesisi sayısı, arıtılan suyun toplam atık suya oranı ve kişi başına düşen atıksu arıtma miktarında Türkiye’nin önde gelen ili oldu.



İzmir AB standartlarında kişi başına düşen atıksu arıtma miktarıyla ilk beş büyükşehir belediyesi arasında ilk sırada yer aldı. İzmir’de ileri biyolojik arıtma tesislerinde arıtılan kişi başına atık su miktarında yılda 61.4 metreküpe ulaştı.



İZSU’dan 22 tesis



AB standartlarında atıksu arıtma oranında da beş büyükşehir belediyesi arasında birinci oldu. İzmir’de arıtılan atık suyun yüzde 97.1’i ileri biyolojik arıtma yapan tesislerde arıtıldı. Ayrıca, kentte İZSU Genel Müdürlüğü’ne bağlı 22 biyolojik arıtma tesisi bulunuyor.