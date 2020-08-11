Arka mahallelere konforlu hizmet

İzmir Büyükşehir Belediyesi otobüs filosunu güçlendiriyor. Son dokuz ayda ESHOT ve İZULAŞ bünyesinde toplam 31 yeni ve yerli otobüsü hizmete alan Büyükşehir, yaklaşık 49 milyon liralık yatırımla ESHOT filosuna 52 yeni otobüsü dahil etti. 10’u körüklü ve 17’si solo olmak üzere toplam 27 otobüs ve 25 midibüsün hizmete alındığı tören, Buca eski pazaryeri alanında düzenlendi. Son dokuz ayda toplam 83 yeni otobüs alındığını ve devamının geleceğini belirten Başkan Tunç Soyer, şöyle konuştu:

304 otobüs daha gelecek

“Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde 304 otobüsü daha filomuza dahil etmenin çalışmalarını sürdürüyoruz. Otokar marka yerli üretim otobüsler, son derece konforlu, güvenli ve engelli erişimine uygun. Euro 6 egzoz emisyon kriterlerine uygunluğu ile aynı zamanda çevre dostu. Midi otobüslerimizi, özellikle dar sokaklı ve yokuşlu semtler için aldık. Bu araçlarımız sayesinde arka mahallelere, daha fazla sefer düzenlemeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.

‘Zeus Sunağı evine dönmeli’

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ağustos ayı ikinci oturumu, yarın Bergama’daki tarihi Asklepion Tiyatrosu’nda yapılacak. Oturumda, yurdundan koparılan Zeus Sunağı’nın geleceği konuşulacak. İlçenin en büyük kültürle zenginliklerinden olan Zeus Sunağı’nın Berlin Müzesi’nden Bergama’ya getirilmesi için mücadele veren ilçenin eski belediye başkanlarından Sefa Taşkın, bir saatlik sunum yapacak.