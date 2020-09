Arkas Aegean Link Regatta’da kupa Orchestra’nın

EAYK (Ege Açık Deniz Yat Kulübü), Çeşme Marina ve Arkas iş birliğinde düzenlenen Arkas Aegean Link Regatta 2020’nin kazananı Orchestra oldu. IRC ve Destek sınıflarında 40 teknenin katıldığı yarışın overall ikincisi Arkas MAT Sailing Team olurken, üçüncülüğü ise Ladies First göğüsledi. Düzenlendiği her yıl yat yarışı dünyasında büyük bir heyecana sahne olan Arkas Aegean Link Regatta, koronavirüs salgını önlemleri altında da olsa tamamlandı. 40 teknenin katıldığı yarışın şampiyonu, Orchestra oldu. IRC A 0-1-2-3-4, IRC B 1-2-3 ve Destek 1-2-3 kategorilerinde yarışan takımlar üç gün süresince Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında özledikleri rüzgarla buluştu. Overall kupasını kazananlara kupalarını Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arcas ve Çeşme Marina Genel Müdürü Can Akaltan takdim etti.