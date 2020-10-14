Arkas, Arhavi’ye karşı

Artvin Arhavi Voleybol Salonu’nda oynanacak 6. hafta erteleme maçı saat 13.00’te başlayacak. Hafta içi mesaisini kayıp yaşamadan tamamlamak istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, “Tüm maçlar bizim için çok önemli ve her maça büyük bir ciddiyetle hazırlanıyoruz. Arhavi Voleybol karşısına da galibiyet için çıkacağız” dedi.