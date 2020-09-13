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    13.09.2020 - 07:00 |

    Arkas, Aslan’a karşı

    Bursa’da hafta içinde oynanan Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-1 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Arkasspor, bugün Axa Sigorta Efeler Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk edecek.

    Arkas, Aslan’a karşı

    Bursa’da hafta içinde oynanan Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-1 yenilerek kupayı rakibine kaptıran Arkasspor, bugün Axa Sigorta Efeler Ligi’nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk edecek. Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 16.00’da başlayacak maçı TRT Spor 2 naklen yayınlayacak. Sezona iyi bir giriş yapmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Bu sezon Efeler Ligi’ndeki takım sayısı geçmiş yıllara göre çok ve bu yüzden daha fazla karşılaşmaya çıkacağız. Ekibimize güveniyoruz” diye konuştu.

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