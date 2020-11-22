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    HaberlerEge Haberleri Arkas, Aslan’a karşı
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    22.11.2020 - 00:01 |

    Arkas, Aslan’a karşı

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde zirve takipçisi Arkasspor, ikinci yarının ilk sınavında bugün deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta ile kozlarını paylaşacak.

    Arkas, Aslan’a karşı

    Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak 16. hafta mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Sezonun ilk haftasında rakibine evinde 3-1 mağlup olan Arkasspor, bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Ligde son 7 maçını kazanan mavi beyazlılar, 13 karşılaşmada 11 galibiyet alıp 32 puan toplarken, 14 müsabakanın 10’unu kazanan Galatasaray’ın 31 puanı bulunuyor.

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