Arkas, Aslan’a karşı

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak 16. hafta mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Sezonun ilk haftasında rakibine evinde 3-1 mağlup olan Arkasspor, bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Ligde son 7 maçını kazanan mavi beyazlılar, 13 karşılaşmada 11 galibiyet alıp 32 puan toplarken, 14 müsabakanın 10’unu kazanan Galatasaray’ın 31 puanı bulunuyor.