06.03.2020 - 00:00 |
Arkas, Avrupa’da Aslan’a teslim oldu
CEV Kupası’nda Galatasaray’a 3-2 mağlup olarak kupadan elenen Arkas, İzmirli voleybolseverleri üzdü.
CEV Kupası’nda Romanya’nın Dinamo Bükreş ve Almanya’nın United Volleys takımlarını eledikten sonra çeyrek finalde Galatasaray’la eşleşen mavi beyazlılar, yarı final biletini rakibine kaptırarak turnuvaya veda etti. Avrupa defterini kapatan Arkasspor, zirve yarışı verdiği Axa Sigorta Efeler Ligi’nde yarın evinde oynayacağı Halkbank maçına odaklandı.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.