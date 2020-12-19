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    HaberlerEge Haberleri Arkas, deplasmanda Sorgun BLD’ye karşı
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    19.12.2020 - 07:00 |

    Arkas, deplasmanda Sorgun BLD’ye karşı

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 44 puanlı lider Fenerbahçe HDI Sigorta’nın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Arkasspor, bugün deplasmanda 10. basamaktaki Sorgun Belediye ile karşılaşacak.

    Arkas, deplasmanda Sorgun BLD’ye karşı

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde 44 puanlı lider Fenerbahçe HDI Sigorta’nın 3 puan gerisinde 2. sırada yer alan Arkasspor, bugün deplasmanda 10. basamaktaki Sorgun Belediye ile karşılaşacak. Yozgat Sorgun Spor Salonu’nda oynanacak 22. hafta mücadelesi saat 16.00’da başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Hafta içinde evinde Arhavi Voleybol’u 3-0 yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkaran Arkasspor, ilk yarıda Sorgun Belediye’yi evinde 3-1 mağlup etmişti.

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