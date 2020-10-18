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    HaberlerEge Haberleri Arkas, evinde Plevne’yi ağırlıyor
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    18.10.2020 - 00:00 |

    Arkas, evinde Plevne’yi ağırlıyor

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde Arhavi Voleybol’u deplasmanda 3-0 yenerek moral bulan Arkasspor, bugün 9. hafta mücadelesinde Tokat Belediye Plevne’yi konuk edecek.

    Arkas, evinde Plevne’yi ağırlıyor

    Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Arhavi Voleybol’dan sonra Tokat Belediye Plevne’yi de mağlup ederek haftayı çifte galibiyetle kapatmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Tokat Belediye Plevne de ligin iyi ekiplerinden biri. Salondan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz” dedi.

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