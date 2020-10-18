Arkas, evinde Plevne’yi ağırlıyor

Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi’nde oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. Arhavi Voleybol’dan sonra Tokat Belediye Plevne’yi de mağlup ederek haftayı çifte galibiyetle kapatmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Tokat Belediye Plevne de ligin iyi ekiplerinden biri. Salondan galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz” dedi.