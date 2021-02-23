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    HaberlerEge Haberleri Arkas ilk 4’ü zora soktu
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    23.02.2021 - 00:01 |

    Arkas ilk 4’ü zora soktu

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son olarak İzmir derbisinde Altekma’yı 3-0 yenerek oynadığı 28 maçta 21 galibiyet, 7 mağlubiyet alan 62 puanlı 5. sıradaki Arkasspor, normal sezonun son 2 karşılaşması öncesi ilk 4 şansını zora soktu.

    Arkas ilk 4’ü zora soktu

    Lider Halkbank topladığı 70 puanla zirvede yer alırken, 4 maçı kalan 66 puanlı Ziraat Bankkart ikinci, 6 maçı kalan 62 puanlı Fenerbahçe HDI Sigorta üçüncü, 3 maçı kalan 62 puanlı Galatasaray HDI Sigorta ise dördüncü basamakta yer alıyor. Arkasspor, kendisiyle aynı puanda yer alan ancak 1 müsabaka fazla oynayacak en yakın rakibi Galatasaray’ı geçememesi halinde ilk 4 takım arasında geçecek şampiyonluk yarışında havlu atacak.

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