Arkas, körfezi renklendirecek

41 teknenin ön kayıt yaptırdığı yarışçılar Çeşme Marina, Sakız Boğazı, Kara Ada ve Ilıca Koyu güzergahında yelkenler rüzgarla buluşacak. Yarışlar IRC A, IRC B ve Destek kategorilerinde yapılacak.



‘Rüzgar yanınızda olsun’

Arkas Aegean Link Regatta hakkında konuşan Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bernard Arkas, “2017 yılında Arkas Aegean Link Regatta adıyla yola çıktığımızda bu yarışın sürdürülebilir olacağını söylemiştik. Yaşanan talihsiz sürece karşın, yetkili mercilerin de izinleri doğrultusunda bu yıl da ara vermeden sürdürülebilirliğini sağlamaya gayret ettik. Sloganımız “Dünya Dursa Rüzgar Durmaz” oldu. Yarışın tüm paydaşlarıyla, imkanlar dahilinde ve Kovid-19 önlemleri kapsamında gerekli hazırlıklar yapılıyor. Çeşme Marina ve EAYK bu süreçte yoğun çalışıyor. Tüm yarışçılara güvenli bir yarış diliyorum, rüzgar yanınızda olsun” ifadelerini kullandı.