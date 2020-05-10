Arkas Sanat’tan renkli atölyeler

Merkezin web sitesinde bulunan 5-7 yaş grubuna özel “Sanatçılar Ne Düşünür?” aktivitesi ile çocukların görsel bir imaj oluşturması sağlanırken hayal dünyalarının gelişmesine destek olunuyor. “Çocukların Neşeli Günü”, “Neşeli Yüzler, Yaratıcı Çocuklar”, “Masal Anlatıcı Kuklalar”, “Şekil Şekil Bahar Çiçeklerim”, “Neşeli Dinozorlar Diyarı”, “Çizgilerin Dansı”, “Renkleri Öğreniyoruz”, “Sevdiğim Oyuncaklar ve Eğlenceli Resimlerim” ve “Macera Adasına Yolculuk” aktiviteleri de yine bu yaş grubu için evde vakit geçirmenin en keyifli yollarını sunuyor. 8-10 yaş aralığındaki çocuklar ise farklı atölyelerin yanında “Vizörden Bakan Kim?” etkinliği ile usta bir fotoğrafçı olmak için kendilerine vizör hazırlıyor, temel çekim tekniklerini öğreniyor.