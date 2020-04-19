19.04.2020 - 00:00 |
Arkas’da, Blankenau ülkesinden dönmedi
Arkasspor’da Kanadalı pasör Jay Blankenau’nun, koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı ilk dönemde yönetimden izin alarak ülkesine döndüğü öğrenildi.
Kanada’da bireysel antrenmanlarını sürdüren Blankenau’nun ligin yeniden başlama tarihinin açıklanmasıyla birlikte Türkiye’ye dönüş yapacağı belirtildi. Arkasspor’da Kanadalı Antrenör Glenn Hoag’un yanı sıra tüm voleybolcular Türkiye’de kalırken, oyuncular çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.