BİST98.1802,01EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Arkas’da, Blankenau ülkesinden dönmedi
    ABONE OL
    19.04.2020 - 00:00 |

    Arkas’da, Blankenau ülkesinden dönmedi

    Arkasspor’da Kanadalı pasör Jay Blankenau’nun, koronavirüs salgınının yayılmaya başladığı ilk dönemde yönetimden izin alarak ülkesine döndüğü öğrenildi.

    Arkas’da, Blankenau ülkesinden dönmedi

    Kanada’da bireysel antrenmanlarını sürdüren Blankenau’nun ligin yeniden başlama tarihinin açıklanmasıyla birlikte Türkiye’ye dönüş yapacağı belirtildi. Arkasspor’da Kanadalı Antrenör Glenn Hoag’un yanı sıra tüm voleybolcular Türkiye’de kalırken, oyuncular çalışmalarını evlerinde sürdürüyor.

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
    daha fazla video için
    Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

    Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da neden kavga oldu, Acun Ilıcalı kime bağırdı?

    Survivor'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da neden kavga oldu, Acun Ilıcalı kime bağırdı?

    Sıradaki Haber