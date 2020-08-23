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    HaberlerEge Haberleri Arkas’ın, Avrupa’daki rakipleri netleşti
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    23.08.2020 - 00:00 |

    Arkas’ın, Avrupa’daki rakipleri netleşti

    Voleybolda yeni sezonda Türkiye’yi 2021 CEV Erkekler Voleybol Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek Arkasspor’un grup aşamasındaki rakipleri netleşti.

    Arkas’ın, Avrupa’daki rakipleri netleşti

     Lüksemburg’da gerçekleşen kura çekimi sonrası İzmir temsilcisi B Grubu’nda yer aldı. Mavi beyazlı takımın rakipleri Cucine Lube Civitanova (İtalya), Tours VB (Fransa) ve Sir Sicoma Monini Perugia (İtalya) oldu. CEV Şampiyonlar Ligi’nde bu yıl erkeklerde 18 seri başı, 18 ön eleme olmak üzere 36 takım mücadele edecek. Beş grubun birincileri ile en iyi 3 grup ikincisi bir üst tura yükselecek. Grup maçları 17 Kasım 2020-10 Şubat 2021 tarihlerinde oynanacak.

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