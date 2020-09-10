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    HaberlerEge Haberleri Arkas’ın final kabusu
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    10.09.2020 - 00:00 |

    Arkas’ın final kabusu

    2020 Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası maçında Fenerbahçe HDI Sigorta’ya 3-1 yenilerek kupaya veda eden Arkasspor, aynı turnuvada finalde 5. kez sahadan boynu bükük ayrıldı.

    Arkas’ın final kabusu

     Arkas’ın antrenörü Glenn Hoag’un bu sezon Fenerbahçe HDI Sigorta’ya transfer olan küçük oğlu Nicholas Hoag, babasına karşı çıktığı ilk maçta gülen taraf olmayı başardı. Smaçör Hoag, sarı lacivertli forma altında kaydettiği 16 sayı ile takımının en skorer ikinci ismi olarak dikkat çekti.

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