Arkas’ın final kabusu

Arkas’ın antrenörü Glenn Hoag’un bu sezon Fenerbahçe HDI Sigorta’ya transfer olan küçük oğlu Nicholas Hoag, babasına karşı çıktığı ilk maçta gülen taraf olmayı başardı. Smaçör Hoag, sarı lacivertli forma altında kaydettiği 16 sayı ile takımının en skorer ikinci ismi olarak dikkat çekti.