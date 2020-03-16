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    HaberlerEge Haberleri Arkas’ın rakibi Bursa
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    16.03.2020 - 00:00 |

    Arkas’ın rakibi Bursa

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde deplasmanda Spor Toto’ya 3-2 mağlup olarak normal sezonu 2. sırada tamamlayan Arkasspor’un Play Off çeyrek finaldeki rakibi 7. basamakta yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.

    Arkas’ın rakibi Bursa

    Maçlarının 1-2 Nisan tarihlerinde oynanacağını açıkladı. Arkas, tur atlaması durumuda yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank maçının kazananıyla eşleşecek.

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