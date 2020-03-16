16.03.2020 - 00:00 |
Arkas’ın rakibi Bursa
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde deplasmanda Spor Toto’ya 3-2 mağlup olarak normal sezonu 2. sırada tamamlayan Arkasspor’un Play Off çeyrek finaldeki rakibi 7. basamakta yer alan Bursa Büyükşehir Belediyespor oldu.
Maçlarının 1-2 Nisan tarihlerinde oynanacağını açıkladı. Arkas, tur atlaması durumuda yarı finalde Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank maçının kazananıyla eşleşecek.
Fransa'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldiFransa'da yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 120'ye, vaka sayısı ise 5 bin 400'e çıktı.