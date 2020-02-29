Arkasspor Başkent’te

Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. İzmir ekibi Başkent temsilcisini yenerek üst üste 6. galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde son 3 haftaya girdiklerini ve normal sezonu yenilgi almadan tamamlamak istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, “Takımımızın yükselen bir form grafiği var. Bunu Başkent’te sürdürerek İzmir’e galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz” dedi.