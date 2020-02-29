29.02.2020 - 00:00 |
Arkasspor Başkent’te
Arkasspor, bugün Axa Sigorta Efeler Ligi’nde deplasmanda Ziraat Bankası ile karşılaşacak.
Başkent Voleybol Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 19.00’da başlayacak. İzmir ekibi Başkent temsilcisini yenerek üst üste 6. galibiyetini almayı hedefliyor. Ligde son 3 haftaya girdiklerini ve normal sezonu yenilgi almadan tamamlamak istediklerini belirten basın sözcüsü Uğur Özden, “Takımımızın yükselen bir form grafiği var. Bunu Başkent’te sürdürerek İzmir’e galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz” dedi.
Derya Uluğ ile Asil Gök'ten şehitlere şarkıŞarkıcı Derya Uluğ ile sevgilisi Asil Gök, “Elden bir şey gelmiyor biz de acımızı yazarak paylaşıyoruz” sözleriyle şehitlerimizin ardından yazdıkları şarkıyı sosyal medya hesaplarından paylaştılar.