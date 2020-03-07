BİST109.601-1,98EURO6,880,23USD6,09-0,40ALTIN327,84-0,35
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Arkasspor, evinde Halkbank’a karşı
    ABONE OL
    07.03.2020 - 00:00 |

    Arkasspor, evinde Halkbank’a karşı

    CEV Kupası’nda çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta’ya elenerek bu sezon Avrupa defterini kapatan Arkasspor, bugün Axa Sigorta Efeler Ligi’ne evinde Halkbank’la karşılaşacak.

    Arkasspor, evinde Halkbank’a karşı

    Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak maç TRT Spor 2’den naklen yayınlanacak. Galibiyet serisini 7 maça çıkarmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Normal sezonun bitimine 1 hafta kala 2. sıradaki yerimizi garantilemek istiyoruz. Ekibimize güvenimiz tam” diye konuştu. Arkasspor, 6. basamakta yer alan Başkent ekibini sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

    Milliyet'te Haftanın Özeti (6 Mart 2020)İşte Türkiye ve dünyada bu haftanın öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    6 Mart 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin gündeminde öne çıkan başlıklar...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Survivor'da bu akşam kim kazandı? 6 Mart Survivor ödül oyununu kazanan takım...

    Survivor'da bu akşam kim kazandı? 6 Mart Survivor ödül oyununu kazanan takım...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı! Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor...

    İşte sıfır noktasında son durum!

    İşte sıfır noktasında son durum!

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sessizlik arıyorsanız bu liste tam size göre...

    Sıradaki Haber