07.03.2020 - 00:00 |
Arkasspor, evinde Halkbank’a karşı
CEV Kupası’nda çeyrek finalde Galatasaray HDI Sigorta’ya elenerek bu sezon Avrupa defterini kapatan Arkasspor, bugün Axa Sigorta Efeler Ligi’ne evinde Halkbank’la karşılaşacak.
Atatürk Voleybol Salonu’nda saat 17.00’de başlayacak maç TRT Spor 2’den naklen yayınlanacak. Galibiyet serisini 7 maça çıkarmak istediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Normal sezonun bitimine 1 hafta kala 2. sıradaki yerimizi garantilemek istiyoruz. Ekibimize güvenimiz tam” diye konuştu. Arkasspor, 6. basamakta yer alan Başkent ekibini sezonun ilk yarısında deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.
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