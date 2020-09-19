Arkasspor, evinde Ziraat’i ağırlıyor

Atatürk Voleybol Salonu’ndaki mücadele saat 15.00’te start alacak. Ankara ekibi karşısında sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Afyon’dan aldığımız galibiyeti Ziraat Bankkart’ı mağlup ederek süslemek ve üst üste 2. galibiyetimizi almak istiyoruz” dedi.