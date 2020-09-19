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    HaberlerEge Haberleri Arkasspor, evinde Ziraat’i ağırlıyor
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    19.09.2020 - 00:00 |

    Arkasspor, evinde Ziraat’i ağırlıyor

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş’ı yenerek ilk galibiyetine imza atan Arkasspor, bugün 3. hafta mücadelesinde İzmir’de Ziraat Bankkart’ı konuk edecek.

    Arkasspor, evinde Ziraat’i ağırlıyor

    Atatürk Voleybol Salonu’ndaki mücadele saat 15.00’te start alacak. Ankara ekibi karşısında sahaya galibiyet için çıkacaklarını belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Afyon’dan aldığımız galibiyeti Ziraat Bankkart’ı mağlup ederek süslemek ve üst üste 2. galibiyetimizi almak istiyoruz” dedi.

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