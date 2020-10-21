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    HaberlerEge Haberleri Arkasspor İstanbul’da
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    21.10.2020 - 00:00 |

    Arkasspor İstanbul’da

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son olarak evinde Tokat Belediye Plevne’yi 3-1 mağlup eden Arkasspor, bugün deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor’la karşılaşacak.

    Arkasspor İstanbul’da

    Haldun Alagaş Spor Salonu’nda oynanacak müsabaka saat 17.00’de başlayacak. İstanbul’dan galibiyetle dönmeyi hedeflediklerini belirten Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Oyuncularımız yoğun maç temposunun üstesinden başarıyla geliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında da tek hedefimiz galibiyet olacak” dedi.

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