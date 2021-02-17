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    HaberlerEge Haberleri Arkasspor zorlu deplasmanda
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    17.02.2021 - 00:00 |

    Arkasspor zorlu deplasmanda

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde normal sezonun bitimine kısa süre kala 26 maçta 20 galibiyetle dördüncü sırada yer alan Arkasspor, bugün 27 maçta 20 galibiyet alan ikinci sıradaki Halkbank’a konuk olacak.

    Arkasspor zorlu deplasmanda

    Başkent Voleybol Kompleksi’ndeki mücadele saat 14.00’te start alacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden bir maç eksiğe rağmen rakipleri Halkbank ile aynı galibiyete sahip olduklarını belirterek, “Ankara’dan galibiyetle dönmek ve ilk 4 yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağı kesin. Oyuncularımıza güvenimiz tam” dedi.

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