Arkasspor zorlu deplasmanda

Başkent Voleybol Kompleksi’ndeki mücadele saat 14.00’te start alacak. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden bir maç eksiğe rağmen rakipleri Halkbank ile aynı galibiyete sahip olduklarını belirterek, “Ankara’dan galibiyetle dönmek ve ilk 4 yolunda önemli bir avantaj elde etmek istiyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağı kesin. Oyuncularımıza güvenimiz tam” dedi.