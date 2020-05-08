BİST98.399-0.18EURO7.70 -0.91USD7.11-1.10ALTIN392.580.57
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Arkasspor’a sambacı
    ABONE OL
    08.05.2020 - 00:00 |

    Arkasspor’a sambacı

    AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Arkasspor’un yeni sezon için Brezilyalı milli voleybolcu Rafael Araujo ile anlaştığı iddia edildi.

    Arkasspor’a sambacı

     Mavi beyazlıların 29 yaşındaki pasör çaprazı ile her konuda anlaştığı ileri sürüldü. Son olarak Fransa’nın Rennes Volley 35 takımında görev alan 2.07 boyundaki Araujo, ülkesinde Cimed Florianopolis, Volei Taubate, Sesi Sao Paulo, Polonya’da MKS Bedzin, Verva Warszawa Orlen Paliwa, Katar’da Al-Ahli Doha formalarını da terletti. Arkasspor’da pasör çaprazı Adis Lagumdzija, yeni sezonda İtalya’ya gitmeyi hedeflediğini açıklamış, Adis’in Vero Volley Monza ile anlaştığı iddia edilmişti.

    Bakan Koca paylaştı ve uyardı: Kimin virüs taşıdığını bilemezsinizSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan paylaştığı açıklamada, "Ev dışında mutlaka maske takın ve sosyal mesafeyi koruyun" uyarısında bulundu.
    daha fazla video için
    Hülya Avşar'ın köpeğiyle oyunuCorona virüsten korunmak için vaktini evde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar, köpeğiyle oyuncak kavgası yaptığı anların videosunu paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Şanlıurfa'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    Emeklilere büyük kolaylık! Artık...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    24 ilde 2 gün sokak kısıtlaması! Genelgenin detayları...

    2020 Cuma mesajları farklı, yeni, resimli, yazılı | Ramazan'a özel Cuma mesajları ve sözleri

    2020 Cuma mesajları farklı, yeni, resimli, yazılı | Ramazan'a özel Cuma mesajları ve sözleri

    Sıradaki Haber