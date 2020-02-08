08.02.2020 - 00:00 |
Arkasspor’da rota 5’te 5
AXA Sigorta Efeler Ligi’nde hafta içinde güçlü rakibi Galatasaray’ı deplasmanda 3-1 yenen Arkasspor, bugün evinde 17. hafta karşılaşmasında Arhavi Voleybol’u konuk ediyor.
Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki mücadele saat 15.00’te başlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Üst üste zorluk düzeyi yüksek maçlar oynuyoruz. Bu dönemi en az hatayla tamamlamamız gerekiyor. Kendi seyircimiz önündeki son 4 müsabakadan galibiyetle ayrıldık. Arhavi Voleybol karşısında da bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.
Çığ altında kalan İtfaiye Amiri Ensari son röportajını DHA'ya vermiştiVan'ın Bahçesaray İlçesi'nde yaşanan ikinci çığ felaketinde hayatını kaybeden Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Amiri Emrullah Ensari, ölmeden 1 saat önce DHA muhabirine yaptıkları çalışmaları anlatmıştı.