Arkasspor’da rota 5’te 5

Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki mücadele saat 15.00’te başlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Üst üste zorluk düzeyi yüksek maçlar oynuyoruz. Bu dönemi en az hatayla tamamlamamız gerekiyor. Kendi seyircimiz önündeki son 4 müsabakadan galibiyetle ayrıldık. Arhavi Voleybol karşısında da bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.