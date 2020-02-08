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    HaberlerEge Haberleri Arkasspor’da rota 5’te 5
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    08.02.2020 - 00:00 |

    Arkasspor’da rota 5’te 5

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde hafta içinde güçlü rakibi Galatasaray’ı deplasmanda 3-1 yenen Arkasspor, bugün evinde 17. hafta karşılaşmasında Arhavi Voleybol’u konuk ediyor.

    Arkasspor’da rota 5’te 5

    Vestel Venüs Atatürk Voleybol Kompleksi’ndeki mücadele saat 15.00’te başlayacak. Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Üst üste zorluk düzeyi yüksek maçlar oynuyoruz. Bu dönemi en az hatayla tamamlamamız gerekiyor. Kendi seyircimiz önündeki son 4 müsabakadan galibiyetle ayrıldık. Arhavi Voleybol karşısında da bu galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

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