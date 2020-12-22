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    HaberlerEge Haberleri Arkasspor’un konuğu lider Fenerbahçe
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    22.12.2020 - 00:00 |

    Arkasspor’un konuğu lider Fenerbahçe

    AXA Sigorta Efeler Ligi’nde son 4 maçını kazanarak zirve yarışını sürdüren Arkas, bugün lider Fenerbahçe HDI Sigorta’yı konuk edecek. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi’ndeki mücadele saat 19.00’da başlayacak.

    Arkasspor’un konuğu lider Fenerbahçe

    Ligde üst üste galibiyetlerle yükselen bir grafik çizdiklerini belirten Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Galibiyet serimizi Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında da sürdürmeyi hedefliyoruz. Ligin zirvesinde yer alan rakibimizi mağlup ederek liderlik koltuğuna daha da yaklaşmak istiyoruz” dedi.

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