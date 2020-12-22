Arkasspor’un konuğu lider Fenerbahçe

Ligde üst üste galibiyetlerle yükselen bir grafik çizdiklerini belirten Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, “Galibiyet serimizi Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında da sürdürmeyi hedefliyoruz. Ligin zirvesinde yer alan rakibimizi mağlup ederek liderlik koltuğuna daha da yaklaşmak istiyoruz” dedi.