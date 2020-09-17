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    17.09.2020 - 00:02 |

    Aromatik bitki sevgisi

    Aromatik bitki sevgisi

    Tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtılması, gelecek nesillere öğretilmesi ve köyde turizmin gelişmesiyle bölge halkına ekonomik katkı sağlanması için Muğla’da hayata geçirilen “Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği” projesi kapsamında aldıkları eğitimlerle üretime başlayan kadınlar, ekonomilerine katkı sağlıyor.

    Aynı köyden 24 kadın

    Aynı köyde yaşayan kadınların bir araya gelip eğitim almak istediklerini anlatan Muğla Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, “En son bu şekilde 24 kadına eğitim verildi. Muğla’nın zengin bitki çeşitliliği ve florasıyla kadınlara önemli bir istihdam olanağı sağlanacak. Muğla’yı bu işin başkenti yapma  iddiamız, hayalimiz var.

    Kurs sayesinde; lavanta, adaçayı ve kekik gibi ürünlerle üretime başlayan kadınlar da, verimin yi olduğunu, bölgeye fabrika yatırımlarının gelmeye başladığın belirtti. Birçok kadının örnek alıp bu işe yöneldiğini ve kooperatif kurmak istediklerini belirten üreticiler, “Kolonya, parfüm, krem ve yağ çıkaracağız. Köyümüzde su olmadığı için aromatik bitkilere çok elverişli. Hedefimiz, bu ürünlerden tarlalarda oluşan güzel görüntülerle turizmi de başlatmak” ifadelerini kullandı.

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