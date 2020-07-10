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    HaberlerEge Haberleri ‘Aromatik bitkilerin başkenti olacağız’
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    10.07.2020 - 00:02 |

    ‘Aromatik bitkilerin başkenti olacağız’

    ‘Aromatik bitkilerin başkenti olacağız’

    Muğla’da hayata geçirilen ‘Tıbbi Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği Projesi’ kapsamında yetiştirilen bitkiler, bölge halkına ekonomik katkı sağlayacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’nca, proje kapsamında Fethiye’nin belirlenen kırsal mahallelerinde Anadolu Adaçayı, İzmir bilyeli kekik ve defne fidelerinden bin dekarlık saha oluşturuldu. İncirköy Mahallesi Çok Amaçlı Sosyal Tesisi’ndeki proje tanıtımı toplantısında konuşan Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, “İşleme tesisleri ile bitki müzesi kurulacak. Muğla’yı bu işin başkenti yapma iddiamız var” dedi. l AA

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