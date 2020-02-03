Arslan ile İmamoğlu fidan dağıttı

İstanbul’da EMITT Fuarı’nda stnad açan Edremit Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ağırladı. Ziyarette İmamoğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan ile birlikte Edremit’te yetişen zeytin fidanlarını vatandaşlara dağıttı. Tüm dünyaya Edremit’i tanıtma fırsatı yakaladıklarını belirten Arslan, “Kentimizin turizm değerini daha da yukarı taşıyabilmek adına ilgili kurum, firma ve ajanslarla görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.