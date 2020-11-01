85,90BİST1.112-1.30EURO9.66-0.11USD8.340.63ALTIN504.881.51
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Arslan sahada
    ABONE OL
    01.11.2020 - 07:00 |

    Arslan sahada

    Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısı nedeniyle İzmir’de bulunan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 6.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı.

    Arslan sahada

    Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısı nedeniyle İzmir’de bulunan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 6.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Deprem sonrası Bayraklı’da yıkılan 22 daireli binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı aradı; geçmiş olsun dileklerini iletti. Her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Arslan, “Edremit’te herhangi bir can ya da mal kaybı ihbarı belediyemize ulaşmadı. İlgili arkadaşlarımız sahada olası hasar tespiti için çalışmalarına başladı. Lütfen kaosa yol açacak yaklaşımlardan uzak duralım” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    2020 ABD Seçimleri

    Gün Kaldı



    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    Son dakika: İzmir'den acı haber! Can kaybı artıyor...

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    SGK davayı kaybetti! Flaş çift aylık kararı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Salgın yeni rekor rakamlara ulaştı!

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Geçmişe uzanan bir yolculuk

    Sıradaki Haber