Arslan sahada

Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısı nedeniyle İzmir’de bulunan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, 6.6 büyüklüğündeki depreme yakalandı. Deprem sonrası Bayraklı’da yıkılan 22 daireli binanın enkazında yürütülen arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip eden Başkan Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal’ı aradı; geçmiş olsun dileklerini iletti. Her türlü desteğe hazır olduklarını ifade eden Arslan, “Edremit’te herhangi bir can ya da mal kaybı ihbarı belediyemize ulaşmadı. İlgili arkadaşlarımız sahada olası hasar tespiti için çalışmalarına başladı. Lütfen kaosa yol açacak yaklaşımlardan uzak duralım” dedi.