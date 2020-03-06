06.03.2020 - 00:00 |
‘Artık çıkışa geçeceğiz’
Süper Lig’de üst üste Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında 5 puan kaybedip Avrupa kupalarına katılma yolunda yara alan Göztepe, yarın evinde oynayacağı Medipol Başakşehir karşılaşmasına kilitlendi.
Sarı kırmızılı taraftarlar da geri sayıma geçti. Yaklaşık 20 bin taraftarının desteğini arkasına alacak olan Göztepe’de futbolcular ve teknik ekip de tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı. Teknik Direktör İlhan Palut’un futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Bu maçla birlikte yeniden çıkış yakalayacağız. Tribünlerimizin gücünü arkamızda hissedeceğiz. Yeni sayfa açma zamanı” dediği öğrenildi.
Iğdır'a şehir ateşi düştüSuriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Fatih Kara'nın Iğdır'daki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.