‘Artık çıkışa geçeceğiz’

Sarı kırmızılı taraftarlar da geri sayıma geçti. Yaklaşık 20 bin taraftarının desteğini arkasına alacak olan Göztepe’de futbolcular ve teknik ekip de tüm planlarını 3 puan üzerine yaptı. Teknik Direktör İlhan Palut’un futbolcularıyla yaptığı toplantıda, “Bu maçla birlikte yeniden çıkış yakalayacağız. Tribünlerimizin gücünü arkamızda hissedeceğiz. Yeni sayfa açma zamanı” dediği öğrenildi.