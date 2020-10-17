Artık daha rahat yürüyebilecekler

Merkezefendi Belediyesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü’nde, 40 görme engelli bireye akıllı baston hediye etti. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Şeniz Doğan, “Sizin düşmenize, yaralanmanıza, çarpmanıza engel olarak sizlere konfor sağlayacak. En önemlisi de sizlerin özgür ve bağımsız şekilde hareket etmenizi kolaylaştıracak” dedi. Türk mühendisler tarafından geliştirilen WeWalk’da, göğüs ve baş hizasında önüne çıkabilecek tabela, direk, ağaç dalı gibi engelleri kolaylıkla algılama ve uyarma, Bluetooth ile cep telefonundaki WeWalk uygulamasına bağlanarak diğer mobil uygulamalara entegre olabilme özelliği bulunuyor.

288 ton süt dağıtıldı

Öte yandan belediyenin 2-5 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz süt dağıttığı projesi, 1 yaşına girdi. ‘Halk Süt’ projesiyle, 288 ton süt dağıtıldı. Yerli süt üreticisine de 650 bin lira kazandırıldı.