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    12.02.2020 - 07:00 |

    Artık kumaş dönüşüme

    İzmir Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası, geri dönüşüm eğitim programı ile sektörü ekonomik yönden güçlendirmeyi hedefliyor.

    Artık kumaş dönüşüme

    İzmir Tuhafiyeciler ve Manifaturacılar Odası, geri dönüşüm eğitim programı ile sektörü ekonomik yönden güçlendirmeyi hedefliyor. Proje; Almanya, Finlandiya, Slovakya, İtalya, İspanya’dan paydaşlarla yürütülecek. İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu’yu ziyaret eden oda Başkanı Kemal Ateş, “Tekstil işletmelerinde dikişlerden sonra kalan kumaş, iplik gibi atıkların ekonomik değer kazanacak” diye konuştu. Mutlu da “Esnaf sanatkârın önünü açacak, yeniliklere uyumunu kolaylaştıracak her çalışmanın destekçisiyiz” dedi.

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