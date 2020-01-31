Artık Kuşadası’na vefa borcumuz var

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler depremzedelere ulaştı. Kışlık giysi, elektrikli ısıtıcı, ayakkabı, atkı, sokak hayvanları için mama ve bebek bakım ürünleri gibi temel ihtiyaç malzemeleri, Kuşadası Belediyesi Sosyal ve Yardım İşler Müdürü Hüsnü Yalçın ile belediye personeli tarafından Elazığ’ın Mollakendi Beldesi ve üç köyünde dağıtıldı. Kuşadalı 75 yaşındaki Yaşar Gülser Çelik’in Elazığ ve çevresindeki depremzedelere gönderilmek üzere bağışladığı 50 yıllık yorgan, Yalçın tarafından Mollakendi Belediye Başkanı Mehmet Enis Doğan’a teslim edildi. “Gülser Çelik’in bağışını gözümüz gibi koruyacağımızdan emin olabilirsiniz” diyen Doğan, “Bugünden itibaren Kuşadası’na vefa borçluyuz. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel sayesinde Türkiye’nin doğusu ile batısı birleşmiş oldu” dedi.