BİST1.084-0.12EURO8.73-0.26USD7.38-0.02ALTIN462.13-0.97
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Artvin’den ödülle döndü
    ABONE OL
    03.09.2020 - 00:02 |

    Artvin’den ödülle döndü

    Konak Belediye Meclisi’nin eylül ayı toplantısı İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti.

    Artvin’den ödülle döndü

    Oturum, geçen ay hayatını kaybeden Meclis Üyesi Cem Aksan’ın anısına saygı duruşuyla başladı. Aksan’ın isminin ilçe sınırlarında uygun bir yere verilmesi önergesi değerlendirilmek üzere Çevre ve Hukuk komisyonlarına gönderildi. Toplantıda konuşan Başkan Abdül Batur, bu yıl Artvin’de düzenlenen ‘Yaşayan Şehir Ödülleri’ kapsamında iki kategoride ödül aldıklarını söyledi. Konak Belediyesi, ‘Tarihini Koruyan Şehir Konak’ projesi kapsamında Alanyalı (Yemişçizade) Konağı, İkizevler, İstiklal İlkokulu ve Roman Kültür Merkezi restorasyonları ile Koruma Ödülü aldı. ‘Çocuk dostu şehir Konak’ projesi kapsamında Çocuklara Cumartesi Oyunları, Bizim Çocuklar, Okulda Oyun Var ve Çocuk Kitaplıkları çalışmaları ile de ‘Çocuk Dostu Şehir’ ödülüne layık görüldü.

    Güvercinler barışa uçtu

    Konak Belediyesi ile Kent Konseyi üyeleri, 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplandı. Gökyüzüne beyaz güvercinler uçuruldu. Belediye Başkanı Abdül batur, barışa olan özlemin her yıl daha da arttığını belirtti.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    2 Eylül Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla öğren - Şans Topu çekilişi sonucu sorgulama sayfası millipiyangoonline'da

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Bolu'da orman yangını! Ekipler oraya koştu

    Sıradaki Haber