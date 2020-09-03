Artvin’den ödülle döndü

Oturum, geçen ay hayatını kaybeden Meclis Üyesi Cem Aksan’ın anısına saygı duruşuyla başladı. Aksan’ın isminin ilçe sınırlarında uygun bir yere verilmesi önergesi değerlendirilmek üzere Çevre ve Hukuk komisyonlarına gönderildi. Toplantıda konuşan Başkan Abdül Batur, bu yıl Artvin’de düzenlenen ‘Yaşayan Şehir Ödülleri’ kapsamında iki kategoride ödül aldıklarını söyledi. Konak Belediyesi, ‘Tarihini Koruyan Şehir Konak’ projesi kapsamında Alanyalı (Yemişçizade) Konağı, İkizevler, İstiklal İlkokulu ve Roman Kültür Merkezi restorasyonları ile Koruma Ödülü aldı. ‘Çocuk dostu şehir Konak’ projesi kapsamında Çocuklara Cumartesi Oyunları, Bizim Çocuklar, Okulda Oyun Var ve Çocuk Kitaplıkları çalışmaları ile de ‘Çocuk Dostu Şehir’ ödülüne layık görüldü.



Güvercinler barışa uçtu



Konak Belediyesi ile Kent Konseyi üyeleri, 1 Eylül Dünya Barış günü nedeniyle Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplandı. Gökyüzüne beyaz güvercinler uçuruldu. Belediye Başkanı Abdül batur, barışa olan özlemin her yıl daha da arttığını belirtti.