Arzu gülüyor

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı son olarak, Akhisar’da yaşayan 13 yaşındaki bedensel engelli Arzu Güngör’e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Kuğu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen çalışkan ile birlikte akülü tekerlekli sandalyeyi baba Güngör’e teslim edip Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Gündelik işlerini kimsenin yardımı olmadan yapabileceğini belirten Arzu Güngör, Büyükşehir ve Ergün’e teşekkür etti.