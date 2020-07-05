BİST115.748-0.99EURO7.720.23USD6.860.21ALTIN392.360.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Arzu gülüyor
    ABONE OL
    05.07.2020 - 00:01 |

    Arzu gülüyor

    Engelli vatandaşların sosyal hayata entegre edilmesi için çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunan engelli vatandaşların ihtiyaçlarına duyarsız kalmıyor.

    Arzu gülüyor

    Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı son olarak, Akhisar’da yaşayan 13 yaşındaki bedensel engelli Arzu Güngör’e akülü tekerlekli sandalye hediye etti. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Kuğu, Halkla İlişkiler Şube Müdürü Gülşen çalışkan ile birlikte akülü tekerlekli sandalyeyi baba Güngör’e teslim edip Başkan Cengiz Ergün’ün selamlarını iletti. Gündelik işlerini kimsenin yardımı olmadan yapabileceğini belirten Arzu Güngör, Büyükşehir ve Ergün’e teşekkür etti.

    istanbul'da dolunay büyülediİstanbul'da akşam saatlerinde beliren dolunay, güzel görüntü oluşturdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul Boğazı'nda teknelerde corona virüs denetimi

    İstanbul Boğazı'nda teknelerde corona virüs denetimi

    Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

    Bakanlık genelge gönderdi! O işlerde çalışmaları yasak...

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    Bugünkü iyileşen sayısı 1214 oldu! İşte 4 Temmuz koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

    Bugünkü iyileşen sayısı 1214 oldu! İşte 4 Temmuz koronavirüs vaka ve ölü sayısı...

    Sıradaki Haber