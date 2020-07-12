12.07.2020 - 00:03 |
Aşağı Kızılca’daki arsa belediyede
Kemalpaşa Belediyesi’nin, Temmuz ayı olağan Meclis Toplantısı’nda gündem Aşağı Kızılca Mahallesi’ndeki arsaydı. 25 yıl önce Gençlik ve Spor Bakanlığı’na verilen arazinin yeniden Kemalpaşa Belediyesi’ne tahsis edilmesine karar verildi.
Meyve işleme tesisi
Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Bu arsa, Kemalpaşa halkının malıydı. 25 yıldır Gençlik ve Spor Bakanlığı bu arsayı değerlendirememiş. Geçtiğimiz mecliste projesini sunmuştuk. Bu arsaya meyve işleme, kurutma ve soğuk hava deposu olan bir tesis yapacağız. Kiraz konusunda yaylalardaki üreticilerin sorunları var. İlçenin aşağı kesimlerinde üretici memnun, ama yaylalardaki üreticilerin sorunları var. Bu tesisle ve kooperatifleşmeyle bu sorunları ortadan kaldıracağız” dedi. 2019 yılı faaliyet raporu da oybirliğiyle kabul edildi.
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