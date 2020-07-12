Aşağı Kızılca’daki arsa belediyede

Meyve işleme tesisi

Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Bu arsa, Kemalpaşa halkının malıydı. 25 yıldır Gençlik ve Spor Bakanlığı bu arsayı değerlendirememiş. Geçtiğimiz mecliste projesini sunmuştuk. Bu arsaya meyve işleme, kurutma ve soğuk hava deposu olan bir tesis yapacağız. Kiraz konusunda yaylalardaki üreticilerin sorunları var. İlçenin aşağı kesimlerinde üretici memnun, ama yaylalardaki üreticilerin sorunları var. Bu tesisle ve kooperatifleşmeyle bu sorunları ortadan kaldıracağız” dedi. 2019 yılı faaliyet raporu da oybirliğiyle kabul edildi.