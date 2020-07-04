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    HaberlerEge Haberleri Asfalt eridi!
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    04.07.2020 - 00:02 |

    Asfalt eridi!

    Aydın’da hava sıcaklığının 40 dereceyi aşması üzerine bazı bölgelerde asfalt eridi.

    Asfalt eridi!

    Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir kara yolunun geliş ve gidiş güzergahında asfaltın erimesi nedeniyle bazı araçlar düşük hızda ilerledi. Yayalar ise yürümekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde ise vatandaşların asfalta yapışan ayakkabı ve terliklerini bırakmak zorunda kaldığı görüldü.

    Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.
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