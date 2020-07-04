Asfalt eridi!

Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir kara yolunun geliş ve gidiş güzergahında asfaltın erimesi nedeniyle bazı araçlar düşük hızda ilerledi. Yayalar ise yürümekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde ise vatandaşların asfalta yapışan ayakkabı ve terliklerini bırakmak zorunda kaldığı görüldü.