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    27.12.2020 - 00:03 |

    Asfaltla buluşma

    Aliağa Belediyesi, Yeni Mahalle’de 5 cadde ve 53 sokağın sıcak asfalt serimini tamamladı.

    Asfaltla buluşma

    Ekipler, Yeni Mahalle’nin önemli arterlerinden biri olacak olan bin 500 metre uzunluğundaki 15 metre genişliğindeki Nene Hatun Caddesi’ne geçti. Asfalt seriminin ardından kaldırım, otopark alanları ve bisiklet yolları yapılarak cadde vatandaşların hizmetine sunulacak. Aliağa’yı dış mahallelere bağlayan Güzelhisar Caddesi’ne çıkan Nene Hatun Caddesi kent içi trafiği de rahatlatacak, sürücülerin daha konforlu seyahatine imkân sağlayacak.

    Hizmet memnuniyeti

    Kırsal mahallelerdeki temizlik, bakım, onarım ve yenileme çalışmaları da devam ediyor. Belirlenen program kapsamında ekipler; Çakmaklı, Horozgediği, Bozköy, Aşağı Şehitkemal, Yukarı Şehitkemal, Samurlu, Güzelhisar, Çıtak, Uzunhasanlar, Karakuzu mahallelerinin ardından çalışmalarını Karaköy Mahallesi’nde sürdürüyor. Temizlik, ağaç budama, ot biçme, ağıl yollarının açılması, oyun parklarının bakımı, metruk binaların yıkımı gibi çeşitli çalışmalar yapılıyor.
    Çalışmalar için teşekkür eden Karaköy Mahalle Muhtarı Şerif Çepiç, “Daha önce de ağıl yollarımız açıldı. Su kanalları yapıldı. 2018 yılında mahallemizde inşaatına başladığımız camimizi 2019’da belediyemizin çok büyük katkılarıyla tamamlandı” dedi.

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