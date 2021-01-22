‘Aşı, beklentiyi artırdı’

Geçen yıl Kovid-19 nedeniyle, Türkiye’de turizm sektörünün yüzde 70 daraldığını belirten Bodrium Otel&SPA Müdürü Yiğit Girgin, aşılama çalışmalarıyla sezondan beklentilerinin arttığını söyledi. Girgin, “Aşılama düzenli bir şekilde yapılırsa, bu yıl daha yüksek turist kapasitesine ulaşılabilir” dedi.

2021 turizm sezonundan umutlu olduklarının altını çizen Girgin, “Umudumuz ve beklentimiz, bu yılın daha iyi olacağı yönünde. Geçen yıl, ülkemizin güvenli olduğunu gayet güzel bir şekilde anlatabildik. Buradaki aşı çalışmaları ve önlemler, dış pazarlarda ayrıntılı şekilde anlatılmalı ve tanıtılmalı. Bu, sektörümüzün tüm paydaşlarının görevi. Sezonun ilk aylarından itibaren yine uçuşların planlandığını görüyoruz. İlk etapta iç piyasaların normalleşmesi lazım. Güvenli ülke statümüze istinaden de dış pazarlar bizi tercih etmeye başlayacaktır” diye konuştu.

Bodrum zor zamanlarda bile talep aldığına değinen Girgin, “İç pazardaki beklentinin yanı sıra, dış pazardan da doğru şekilde beslenebilmemiz gerekir. Türkiye olarak, ‘Biz güvenli ülkeyiz’ imajı yaratmalıyız” dedi.