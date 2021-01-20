‘Aşı ile aşacağız’

Tüm dünyada olduğu gibi Ege’nin incisi İzmir’in de 2020 yılını turizm açısından zorluklarla atlattığını söyleyen Erdem, “Salgının kontrol altına alınması ile başta yasaklamaların ve seyahat kısıtlamalarının aşamalı olarak kaldırılmasını bekliyoruz. İnsanlar psikolojik açıdan zor bir dönem içindeler. Rahatlamaya ihtiyaçları var. Aşının yaygın olarak uygulanması ile 2021 yılının ikinci yarısının daha verimli olacağına, 2022’de ise turizm sektörü açısından sıkıntı kalmayacağını düşünüyorum. Kaya İzmir Thermal&Convention olarak eylül ayından itibaren hizmet vermeye devam ettik. Aldığımız tedbirlerle turistler tesisimizden mutlu bir şekilde ayrıldı” dedi.